Офіційно: українця Гриба в російському СІЗО звинувачують у тероризмі

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Четвер, 7 вересня 2017, 17:49
Ольга Гриб

Зниклий в Білорусі син українського офіцера Павло Гриб знаходиться в СІЗО Краснодару за звинуваченням у тероризмі.

Про це "Українській правді" повідомив начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

"7 вересня Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону одержало повідомлення від управління ФСБ РФ в Краснодарському краї про тримання Павла Гриба у Краснодарі. У повідомленні йдеться про те, що Павла Гриба було затримано за звинуваченням у вчиненні злочину відповідно до ч.1 ст.205 Кримінального кодексу РФ", - розповів Кирилич.

Він також додав, що наразі українські представники в Росії з’ясовують за яких обставин було затримано Гриба, а також намагаються домогтися доступу до нього адвоката та близьких.

"Посольству України в Росії та Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону дано доручення оперативно звернутися нотою до МЗС РФ і представництва МЗС Росії в Краснодарському краю з вимогою невідкладно забезпечити доступ  українських консулів до  затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, умови тримання, забезпечення його права на адвокатський захист, а також забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щоденно вживає", - додав Кирилич.

Стаття 205 Кримінального Кодексу РФ інкримінує терористичний акт та передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років позбавлення волі.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня в Білорусі, куди поїхав зустрітися з дівчиною, з якою, за словами батька Ігоря Гриба, познайомився в інтернеті.

Білоруські силовики тривалий час заявляли, що Гриба у них немає. Проте згодом прикордонники визнали факт перетину ним українсько-білоруського кордону.

Пізніше з’явилась інформація, що Гриба можуть утримувати російські спецслужби в Краснодарі.

Адвокат зниклого Гриба закликала Європейський суд з прав людини терміново втрутитись через загрозу його життю. Вона запевняла, що його можуть катувати в Росії.

Яна Міланова, УП

Теми: Росія тероризм політв'язні
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