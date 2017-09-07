В Одесі вилучили понад $1 млн "общака" злодія в законі

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Четвер, 7 вересня 2017, 18:13

В результаті спецоперації в Одесі поліція вилучила понад 1 мільйон доларів "общака" злодія в законі.

Про це повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"В Одесі з ранку йде спецоперація по криміналітету. Епізод: поліція вилучила зі схованки "общак злодія в законі" - 1,069 млн, 90 тис. євро, 500 тис. грівен", - зазначив Аваков.

Водночас, як передає видання "Думская", начальник обласного слідства Сергій Шайхет повідомив, що в ході операції знайшли і вилучили майже 600 грам тротилу.

"Цієї кількості вистачило б, щоб підірвати як мінімум одну машину і серйозно пошкодити другу. Навіщо зловмисникові тротил - він поки що не зізнається", - зазначає видання.

Як повідомила на своєму сайті одеська поліція, у четвер зранку в місті розпочали спецоперацію щодо організованої злочинності.

"З сьогоднішнього дня та до особливого розпорядження співробітники поліції працюватимуть в посиленому режимі несення служби", - зазначено у повідомленні.

Українська правда

Теми: Одеса поліція
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