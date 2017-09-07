Сину Шуфрича заборонили керувати автомобілем 2 місяці

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Четвер, 7 вересня 2017, 18:54

Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив сина Нестора Шуфрича у праві керування транспортом.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"За клопотанням столичної прокуратури суд на 2 місяці обмежив підозрюваного у ДТП на Шота Руставелі у праві керування транспортом", - написала вона на Facebook.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги столичної прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.

Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав і проходить лікування.

Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Прокуратура Києва оскаржила рішення Шевченківського райсуду столиці про те, щоб відпустити Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька – депутата Верховної Ради від "Опозиційного блоку".

Українська правда

Теми: Шуфрич
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