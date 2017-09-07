ГПУ оскаржує запобіжні заходи підозрюваним у стрілянині у Княжичах

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Четвер, 7 вересня 2017, 19:40

Прокурор оскаржив ухвалу Печерського райсуду про обрання одному із підозрюваних у стрілянині у Княжичах запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомила прес-служба ГПУ.

"(…) судом прийнято рішення про обрання всім трьом особам запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Не погоджуючись з цим судовим рішенням, 6 вересня прокурором внесено апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду про обрання такого запобіжного заходу одному із підозрюваних", - сказано у повідомленні.

Крім того, за даними ГПУ, найближчим часом будуть внесені апеляційні скарги на обраний судом запобіжний захід двом іншим підозрюваним. 

Як відомо, 30 серпня генпрокурор Юрій Луценко назвав 3 підозрюваних у смертельній перестрілці в Княжичах, що сталася уночі 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Броварського району.

Тоді, внаслідок перестрілки загинуло 5 правоохоронців: двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських - розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура кримінал
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