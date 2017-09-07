Рада суддів запланувала з'їзд для обрання суддів КС на 13 листопада

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Четвер, 7 вересня 2017, 21:47

Рада суддів має намір провести з'їзд суддів для обрання суддів Конституційного Суду 13 листопада в Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби органів суддівського самоврядування.

Відповідно до повідомлення, Рада суддів вирішив визначити дату продовження ХІ позачергового з'їзду суддів України після перерви - 13 листопада 2017 року о 10:00, у Міжнародному центрі культури та мистецтв профспілок України (Київ, Алея Небесної Сотні, 1).

Рада суддів також вирішив оголосити про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду і початок прийому заяв (із доданими до них документами) осіб, що виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, з 8 вересня по 7 жовтня включно.

Відповідно до цього Рада суддів доручив Державний судової адміністрації вжити заходи щодо підготовки щодо продовження ХІ позачергового з'їзду суддів після перерви.

Як відомо, 3 серпня набула чинності нова редакція закону "Про Конституційний Суд".

Українські новини

Теми: суд
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