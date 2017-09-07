Порошенко посмертно присвоїв Шаповалу звання Героя України
Президент Петро Порошенко вручив вдові генерал-майора, керівника спеціального резерву Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала орден "Золота зірка" Героя України.
Про це повідомила прес-служба глави держави.
Звання Героя України генерал-майору Шаповалу було присвоєне посмертно.
"Шаповал нагороджений високою державною нагородою за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки держави, самовіддане служіння українському народу", - сказано у повідомленні.
Як відомо, близько 8:15 у вівторок, 27 червня, на перехресті вулиць Соломʼянська та Механізаторів у Києві вибухнув "Мерседес" – від сильного вибуху водій загинув.
Загиблий виявився одним із керівників Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал.
За фактом вибуху автомобіля у Солом’янському районі Києва відкрито кримінальне провадження за статтею про теракт.
Загибель керівника спецпризначенців ГУР розслідуватиме Головна військова прокуратура.
Головна версія підриву автомобіля працівника Головного управління розвідки Міноборони полковника Максима Шаповала – російський слід.
Українська правда
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