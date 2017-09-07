На Харківщині військові обстріляли літак, який без дозволу пролетів над в/ч

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Четвер, 7 вересня 2017, 23:18

Військовослужбовці на Харківщині обстріляли літак, який порушив правила безпеки під час польотів.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Інцидент стався вдень 5 вересня, але інформацію про нього оприлюднили лише у четвер ввечері.

Згідно з інформацією, службовці військової частини, яка розташована в місті Балаклія, отримали інформацію, що над територією в/ч пролетів невідомий об'єкт.

"Військовослужбовці зробили в його бік постріли з автоматичної зброї, після чого об’єкт полетів у бік села Борщівка Балаклійського району", - повідомили у поліції.

Пізніше було встановлено, що 38-річний мешканець Кіровограду, керуючи літаком "Нарп-1", під час перельоту з Нової Водолаги Харківської області до селища Вишневе Балаклійського району, порушив правила безпеки під час польотів та пролетів над територією військової частини.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: Харків авіа
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