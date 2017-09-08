КПП "Краковець", через який планує в’їхати Саакашвілі, обгородили колючим дротом

Пропускний пункт "Краковець" на кордоні з Польщею, через який лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати до України, обгородили колючим дротом.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Кілька днів тому пункт пропуску "Краковець" на українсько-польському кордоні обгородили спіральним ріжучим дротом, що тягнеться ліворуч і праворуч від брами в’їзду.

Прикордонники відмовляються коментувати ситуацію, чому обгороджений пункт пропуску. Неофіційно відомо: щоб унеможливити прорив активістів на кордон.

Також перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку, це пов’язано, за інформацією Держприкордонної служби, з посиленням заходів безпеки на всіх ділянках українського кордону через проведення російсько-білоруських навчань "Запад-2017".

Як повідомляв УП речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, прикордонні наряди на пункті пропуску буде посилено, щоб не допустити провокацій.

Як відомо Саакашвілі анонсував своє повернення до України 10 вересня.

При цьому прихильники Саакашвілі анонсують на пункті пропуску мирну громадську акцію.

Зустрічати політика на кордоні також планують народні депутати фракції "Самопоміч" і представники партії "Демократичний альянс".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України, а 5 вересня Міністерство юстиції отримало третій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Українські прикордонники зазначали, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт політика вже недійсний.

Сам екс-глава Одеської обладміністрації, за його ж словами, подорожує з українським паспортом.