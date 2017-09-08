Генерали РФ і НАТО обговорили навчання "Запад - 2017"
Глава військового комітету НАТО Петр Павел і начальник російського Генштабу Валерій Герасимов обмінялися думками про ситуацію на Близькому Сході і навчаннях "Захід-2017".
Про це пише DW.com.
Голова військового комітету НАТО генерал-полковник Петер Павло і начальник Генштабу ВС РФ генерал армії Валерій Герасимов провели зустріч в Баку у четвер, 7 вересня.
В ході консультацій вони обмінялися думками про ситуацію в сфері безпеки в Європі і на Близькому Сході, вказується в прес-релізі Міноборони РФ.
В Баку встретились начальник Генштаба ВС РФ Валерий #Герасимов и председатель военного комитета #НАТО Петр Павел https://t.co/Y9ifyISOnQ pic.twitter.com/FnnQGtOQ9Q— Минобороны России (@mod_russia) 7 вересня 2017 р.
Крім того, Герасимов запевнив свого колегу в тому, що військові навчання "Запад-2017" носять виключно оборонний характер і не спрямовані проти третіх країн.
"Ця особиста зустріч демонструє явний взаємний інтерес до збереження військових каналів комунікації відповідно до політики прозорості НАТО і триваючого діалогу на політичному рівні з високопоставленими представниками російського керівництва", - наголошується в повідомленні на сайті Північноатлантичного альянсу.
Навчання "Захід-2017" будуть проходити на території Білорусі з 14 по 20 вересня. За даними російської та білоруської сторони, в них візьмуть участь 12 700 військових.
У той же час українські військові і деякі члени НАТО вважають, що насправді до маневрів можуть залучити 100 тисяч і більше військовослужбовців.
Якщо чисельність особового складу на навчаннях виявиться понад 13 тисяч осіб, то, відповідно до Віденського документу ОБСЄ, країни-організатори повинні будуть допустити на навчання іноземних спостерігачів.
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