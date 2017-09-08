Путін заявив, що Тіллерсон потрапив "у погану компанію"

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 03:23

Президент Росії Володимир Путін вважає, що держсекретар США Рекс Тіллерсон змінив ставлення до Росії, хоча 4 роки тому отримав державну нагороду Росії за внесок у розвиток російсько-американських відносин.

Про це він заявив на економічному форумі у Владивостоці, повідомляє Радіо Свобода.

Звертаючись до одного з громадян США, присутніх на пленарному засіданні в рамках економічного форуму, Путін сказав: "Ми вашому співвітчизнику пану Тіллерсону теж колись вручали орден Дружби. Але, судячи з усього, він потрапив у погану компанію і трошки в інший бік відрулює".

"Але, сподіваюся, що вітер співпраці, дружби і взаємодії виведе його на правильний курс у кінцевому підсумку", – додав Путін.

У 2013 році Тіллерсон, який очолював тоді нафтовий гігант Exxon Mobil, отримав із рук президента Росії орден Дружби за внесок у зміцнення співпраці між країнами в енергетичному секторі.

Путін додав, що, незважаючи на складності в дипломатичних відносинах між Російською Федерацією і США, контакти з американськими компаніями, в тому числі і з ExxonMobil, тривають.

Він висловив сподівання, що відносини зі США будуть покращуватися під час президентства Дональда Трампа, який регулярно хвалив російського лідера під час президентської кампанії в США.

Однак протягом останніх місяців напруженість між двома країнами посилилася, оскільки Сполучені Штати наклали нові санкції на Росію через через її агресію в Україні, і обидві країни обмінялися санкціями щодо диппредставництв одна одної.

Теми: Путін Росія США
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