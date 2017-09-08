США поновили видачу віз росіянам у посольстві в Москві

Посольство США в Москві поновило візові операції, які були призупинені у зв’язку з відповіддю на рішення російської влади обмежити кількість співробітників американських дипустанов у РФ.

Це на брифінгу в четвер підтвердила речниця Державного департаменту США Гетер Науерт.

"Процес видачі віз було поновлено 1 вересня", - повідомила вона.

Науерт зазначила, що посольство не в змозі швидко розглядати заявки, оскільки кількість консульського персоналу та штатних співробітників є недостатньою.

"Ми, звичайно, розуміємо, що багато людей хотіли би приїхати сюди, і ми все-таки працюємо над обробкою їхніх заяв", - додала вона.

У генконсульствах США в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці процес видачі віз як і раніше зупинено, повідомляє "Интерфакс".

Раніше США обмежили видачу віз у Росії після вимоги Москви зрівняти кількість дипломатичних працівників у Росії та США до 455 осіб.

У відповідь США зажадали від Росії закрити Генеральне консульство у Сан-Франциско та ще два дипломатичні об’єкти на своїй території.

"Європейська правда"