Адвокати Януковичів запевняють, що в ЄС нічого не "заморожено"

Адвокатська компанія Joseph Hage Aaronson LLP заявляє, що Єврокомісія і члени Євросоюзу не виявили заморожених коштів екс-президента України Віктора Януковича.



Про це повідомляє речник сина екс-президента Олександра Януковича Юрій Кірасир, поширюючи прес-реліз компанії.



"Відповідно до статті 8 Постанови Ради (ЄС) № 208/2014, яким було введено санкції Європейського союзу щодо (колишнього – ред.) президента Януковича, держави-члени ЄС та інші повинні були негайно повідомити Єврокомісії будь-яку і всю інформацію, яку вони мали про кошти й економічні ресурси, які належать або контролюються президентом Януковичем, які були заморожені відповідно до постанови", – йдеться в повідомленні.



"Попри те, що минуло 3,5 роки з моменту введення санкцій і всупереч згаданій вимозі про подання відомостей, Європейська комісія на сьогодні офіційно підтвердила, що вона не отримала відповідно до цієї статті жодної інформації про кошти чи економічні ресурси, які належать або контролюються президентом Януковичем, які були заморожені в результаті санкцій ЄС", – наголошує компанія Joseph Hage Aaronson LLP.





У березні швейцарська влада підтвердила, що в Швейцарії немає банківських рахунків або інших активів на ім'я Януковича чи його сина.



Днями генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що у Швейцарії виявлено золото, яке належить особі з оточення Януковича.

Олена Рощенко, УП