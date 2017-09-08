Прикордонники радять обрати інші маршрути через приїзд Саакашвілі

7069 переглядів
П'ятниця, 8 вересня 2017, 10:49

Через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

Про це повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

"До уваги подорожуючих: у зв’язку із можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску "Краківець" впродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей", - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники наголошують тим, хто збирається на кордоні зустрічати Саакашвілі, що у прикордонній смузі діють особливі правила.

"Тому просимо дотримуватися встановлених законодавством норм та правил", - зазначено у повідомленні.

Як розповів УП речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, прикордонні наряди на пункті пропуску "Краківець" буде посилено, щоб не допустити провокацій.

Згодом стало відомо, що пункт пропуску обгородили колючим дротом.

Як повідомлялося, Саакашвілі анонсував своє повернення до України 10 вересня.

При цьому прихильники Саакашвілі анонсують на пункті пропуску мирну громадську акцію.

Зустрічати політика на кордоні також планують народні депутати фракції "Самопоміч" і представники партії "Демократичний альянс".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства України, а 5 вересня Міністерство юстиції отримало третій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Українські прикордонники зазначали, що не збираються його впускати до країни, оскільки український паспорт політика вже недійсний.

Сам Саакашвілі, за його ж словами, подорожує з українським паспортом.

Олег Твердь, УП

Теми: Саакашвілі кордон
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
КПП "Краковець", через який планує в’їхати Саакашвілі, обгородили колючим дротом 8 вересня 2017, 01:20
Запит на екстрадицію Саакашвілі розглядатиме Мін'юст – Сарган 7 вересня 2017, 20:58
Прикордонники посилять наряди у день "прибуття Саакашвілі" 7 вересня 2017, 15:09
powered by lun.ua
Головні новини
Ввезені авто на єврономерах дозволять розмитнити за тисячу євро
Адвокати Януковичів запевняють, що в ЄС нічого не "заморожено"
Хроніка 8 вересня. Яценюк "воював" в Чечні, а Ющенко звільнив Тимошенко та Порошенка
Доба в АТО: 25 обстрілів, загинув один український військовий
Усі новини
Освіта

Чому діти не хочуть вчитися. 6 освітніх експертів про причини

Гогольфест

Якою буде опера-балет ARK/Ковчег – головна прем’єра Гогольфесту