Литва закликала ЄС створити "військовий Шенген"

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:17

Литва закликала керівництво Євросоюзу створити "військову Шенгенську зону", щоб оперативно перекидати війська з території Європи.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Литви.

Ця ініціатива була обговорена на зустрічі глав оборонних відомств ЄС в Талліні.

Найбільше уваги учасники зустрічі приділили створенню постійного структурованого військового співробітництва (PESCO) та встановлення Європейського оборонного фонду.

"(Проект військового Шенгену) охоплює як спрощення процедур, так і інвестиції в інфраструктуру. Даний проект підтримує багато держав, його практична реалізація важлива як для ЄС, так і для НАТО", - зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Європейська комісія запропонувала заснувати Європейський оборонний фонд, з якого можна буде фінансувати проекти з розвитку оборонних потужностей. До 2020 року ЄК має намір виділити на оборону 500 млн євро.

Європейська правда

Теми: Литва армія ЄС
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