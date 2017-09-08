Корпоратив БПП хотіли утаємничити – і не розуміють ажіотажу

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:44

Резиденцію "Залісся" для неформальної зустрічі фракції "Блок Петра Порошенка" обрали, щоб уникнути чужих очей і розголосу у медіа.

Про це йдеться у репортажі "Української правди" з-під резиденції.  

"Місце подалі від Києва, де не можна буде знімати через паркан", – пояснив УП вибір локації один із членів БПП.

Юрій Стець, який досі значиться міністром інформаційної політики, розповів: "Ніяких співів, виступів когось, цирків не було. У промовах не було нічого суперексклюзивного. Усі ж розуміли, що якщо злили про місце, злиють і про виступ, гуляння".

"Взагалі я не розумію ажіотажу – чому усім так ця тема цікава? Це нормальна зустріч президента зі своєю командою", – заявив він.

Окрім Петра Порошенко, виступали перед нардепами прем’єр-міністр Володимир Гройсман, генпрокурор Юрій Луценко та мер Києва Віталій Кличко.

Також до "Залісся" прибули перший віце-прем’єр Степан Кубів, віце-прем’єр із питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єри Геннадій Зубко та Павло Розенко, міністр фінансів Олександр Данилюк і деякі керівники обласних держадміністрацій.

Попереднього разу Порошенко зустрічався з фракцією у квітні. Цього разу він був доволі лаконічний: виступ тривав 5-7 хвилин.

"Фактично президент коротко розшифровував своє звернення депутатам, звертався до міністрів і їх підтримки реформ. Гройсман говорив, що очікує від парламенту ухвалення пенсійної та медичної реформи", – розповів Стець.

"Говорили усі, хто хотів. Там були люди, які місяцями не можуть зустрітися", – додав він.

Ще один із учасників подій розповів, як кепкували з Кличка: "Президент сказав, що в результаті децентралізації місцеві бюджети стали майже як державні. Тож мер Києва пересів із велосипеда на мотоцикл. Якщо так піде і далі, він зможе купити собі метро на Троєщину".

Луценко, який виступав останнім і жартував, що приїхав без подань на нардепів, порівняв ситуацію в Україні з кораблем, який перебудовують у відкритому морі під час шторму, під обстрілом ворога та з безперервними сварками команди.

Крім того, на зустрічі президент вручив нагороди першому заступнику голови парламентського комітету з питань науки і освіти Олександру Співаковському та голові комітету з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній.

"Українська правда"

Теми: БПП Порошенко
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