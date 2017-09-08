Екс-правоохоронцю дали 7 років в’язниці за хабар

Колишнього начальника Устинівського райвідділу міліції у Кіровоградській області засудили до 7 років позбавлення волі за вимагання 7,5 тисячі гривень хабаря.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

"Колишнього правоохоронця засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання – майор міліції", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура у суді довела, що обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника райвідділу міліції, вимагав та отримав 7,5 тисячі гривень хабаря за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу.

Хабарника викрили наприкінці жовтня 2015 року.

Відзначається, що на даний час, вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному поряду.