Екс-правоохоронцю дали 7 років в’язниці за хабар

923 перегляди
П'ятниця, 8 вересня 2017, 12:29

Колишнього начальника Устинівського райвідділу міліції у Кіровоградській області засудили до 7 років позбавлення волі за вимагання 7,5 тисячі гривень  хабаря.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.  

"Колишнього правоохоронця засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання – майор міліції", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура у суді довела, що обвинувачений, перебуваючи на посаді керівника райвідділу міліції, вимагав та отримав 7,5 тисячі гривень хабаря за не притягнення особи до кримінальної відповідальності та позитивний розгляд питання про повернення вилученого транспортного засобу.

Хабарника викрили наприкінці жовтня 2015 року.

Відзначається, що на даний час, вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному поряду.

Теми: поліція хабар суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція покарала затриманого під Радою автомобіліста 8 вересня 2017, 11:15
В Одесі вилучили понад $1 млн "общака" злодія в законі 7 вересня 2017, 18:13
Поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради 7 вересня 2017, 16:15
powered by lun.ua
Головні новини
Російським ЗМІ не підтвердили факт перебування Гриба в СІЗО
Ввезені авто на єврономерах дозволять розмитнити за тисячу євро
Адвокати Януковичів запевняють, що в ЄС нічого не "заморожено"
Хроніка 8 вересня. Яценюк "воював" в Чечні, а Ющенко звільнив Тимошенко та Порошенка
Усі новини
Гогольfest

8 подій ювілейного Гогольfest, які не можна пропустити

Освіта

Чому діти не хочуть вчитися. 6 освітніх експертів про причини