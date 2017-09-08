До викраденого Гриба не пускають адвоката

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 14:34

Представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Про це повідомляє "Интерфакс-Юг" з посиланням на адвоката Андрія Сабініна.

Він зазначив, що Гриб утримується у слідчому ізоляторі ФСБ в Краснодарі.

"Представники захисту перебувають тут, але нас поки до нього не пускають", - сказав Сабінін.

Він також підтвердив, що українець підозрюється в скоєнні злочину за ст.205 КК РФ (тероризм).

Як відомо, російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Як відомо, білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.

Теми: Росія політв'язні
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