До викраденого Гриба не пускають адвоката
Представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.
Про це повідомляє "Интерфакс-Юг" з посиланням на адвоката Андрія Сабініна.
Він зазначив, що Гриб утримується у слідчому ізоляторі ФСБ в Краснодарі.
"Представники захисту перебувають тут, але нас поки до нього не пускають", - сказав Сабінін.
Він також підтвердив, що українець підозрюється в скоєнні злочину за ст.205 КК РФ (тероризм).
Як відомо, російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.
Як відомо, білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.
При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.
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