Дані про мільйонні фінпорушення в "Укроборонпромі" перевірить НАБУ

Національне антикорупційне бюро проведе перевірку виявлених Державною аудиторською службою України фактів допущених порушень законодавства в ході здійснення фінансово-господарської діяльності підприємствами Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит, яку має в своєму розпорядженні "Українська правда".

"Перевірку буде проведено з урахуванням повноважень Національного антикорупційного бюро, та у разі встановлення вчинення злочинів службовими особами вказаних підприємств, вирішено питання в порядку, передбаченому ст 214 КПК України", – повідомили детективи НАБУ.

Раніше "Економічна правда" писала, що Державна аудиторська служба виявила на ДК "Укроборонпром" факти фінансових порушень та неефективного управління ресурсами на сотні мільйонів гривень, про що було повідомлено НАБУ та поліції.

Найбільші порушення виявлені у компанії "Укрспецекспорт" та на її дочірніх підприємствах: "Промоборонекспорт", "Укрінмаш", "Таско-експорт", "Прогрес", "Спецтехноекспорт", "Укроборонсервіс".

Як відомо, концерн майже повністю контролюють люди президента Петра Порошенка.

Детально про вплив команди президента на державний концерн раніше писала "Українська правда".

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Українська правда