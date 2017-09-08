Поліція розповіла подробиці стрілянини у Києві

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 17:03

У стрілянині на столичній Лук’янівці постраждав автомобіль "Ягуар", а автомобіль "Porsсhe" став учасником ДТП, коли злочинці на "Опелі" намагалися утекти.

Про це в ефірі 112.ua повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.  

"Обстріляли "Ягуар", а "Porsсhe" постраждав, коли злочинці намагалися утекти, – вони його зачепили", - сказав він.

Крищенко додав, що у перестрілці постраждали іноземці.  

"Вони отримали чисельні поранення кінцівок, один з чоловіків отримав також поранення у живіт. За попередніми даними, вони громадяни Киргизії. Наразі вони перебувають у 17-й лікарні, їм надають допомогу",  - сказав Крищенко.

Причина перестрілки поліції наразі невідома.

Як відомо, близько 15:00 8 вересня на вулиці Дегтярівській, 38  у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.  

Ірина Балачук, Українська правда 

Теми: Київ кримінал
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