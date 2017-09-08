Поліція розповіла подробиці стрілянини у Києві

У стрілянині на столичній Лук’янівці постраждав автомобіль "Ягуар", а автомобіль "Porsсhe" став учасником ДТП, коли злочинці на "Опелі" намагалися утекти.

Про це в ефірі 112.ua повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Обстріляли "Ягуар", а "Porsсhe" постраждав, коли злочинці намагалися утекти, – вони його зачепили", - сказав він.

Крищенко додав, що у перестрілці постраждали іноземці.

"Вони отримали чисельні поранення кінцівок, один з чоловіків отримав також поранення у живіт. За попередніми даними, вони громадяни Киргизії. Наразі вони перебувають у 17-й лікарні, їм надають допомогу", - сказав Крищенко.

Причина перестрілки поліції наразі невідома.

Як відомо, близько 15:00 8 вересня на вулиці Дегтярівській, 38 у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.

Ірина Балачук, Українська правда