Росія не відповіла на ноту протесту щодо українця Гриба

152 перегляди
П'ятниця, 8 вересня 2017, 17:45

Міністерство закордонних справ України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затриманого українця Павла Гриба.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає "Радіо Свобода".

"Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росії немає", - сказала Беца.

Як відомо, представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.

Теми: Росія політв'язні
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Родина викраденого Гриба отримала повідомлення з РФ заднім числом 8 вересня 2017, 17:20
Клімкін: кремлівський варіант залучення миротворців – шизофренія 8 вересня 2017, 16:20
У Росії українця Клиха повернули з психлікарні до в'язниці 8 вересня 2017, 15:52
powered by lun.ua
Головні новини
Родина викраденого Гриба отримала повідомлення з РФ заднім числом
Клімкін: кремлівський варіант залучення миротворців – шизофренія
Луганщині повернули світло
У Києві обстріляли авто: двоє поранених
Усі новини
Від творців

Бренд одягу з авіаційною тематикою від студентів НАУ

Відео

Чому соціальна реклама за кордоном дієвіша, ніж в Україні?