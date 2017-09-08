Стало відомим ім’я загиблого у вибуху на Бесарабці
Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві був Тимур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.
Про це в ефірі 112 каналу сказали друзі загиблого, які приїхали на місце події.
За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі.
Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає..
За попередньою інформацією, спрацював потужний вибуховий пристрій, закладений в автомобіль.
Загиблий був громадянином Грузії. Як зазначив Шевченко, Махаурі затримувався в Україні, отримував умовний термін за незаконне зберігання зброї.
Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства, небезпечного для життя багатьох осіб.
Раніше повідомлялося про вибух авто в центрі Києва.
Вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.
В авто було троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінка з дитиною госпіталізована.
Українська правда
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