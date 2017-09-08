Стало відомим ім’я загиблого у вибуху на Бесарабці

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 19:04

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві був Тимур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

Про це в ефірі 112 каналу сказали друзі загиблого, які приїхали на місце події.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі.

Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає..

За попередньою інформацією, спрацював потужний вибуховий пристрій, закладений в автомобіль.

Загиблий був громадянином Грузії. Як зазначив Шевченко, Махаурі затримувався в Україні, отримував умовний термін за незаконне зберігання зброї.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства, небезпечного для життя багатьох осіб.

Раніше повідомлялося про вибух авто в центрі Києва.

Вибухнуло авто Toyota Camry з грузинськими номерами.

В авто було троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінка з дитиною госпіталізована.

Українська правда

Теми: Київ
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