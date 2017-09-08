Убитий в Києві громадянин Грузії: Що відомо про Махаурі

Слідство з'ясовуватиме зв'язки загиблого в Києві громадянина Грузії Темура Махаурі для встановлення мотивів і обставин його вбивства.

Про це сказав журналістам голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко 8 вересня в Києві на місці вибуху авто, в якому перебував Махаурі.

"Всі його зв'язки на нашій території, території інших країн, всі контакти будуть досліджені під час розслідування цього злочину", – сказав він.

"Ця особа навряд чи являла приклад законослухняного громадянина", – зазначив речник МВС.

За словами Шевченка, Махаурі "мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами".

Речник МВС наголошує, що, очевидно, це не випадковий злочин, а "умисний замах на цю особу".

"За всіма ознаками, це цілеспрямоване вбивство саме цієї особи", – сказав Шевченко.

Він нагадав, що Махаурі затримувався в січні 2017 року році в Україні, але уклав угоду зі слідством, визнав свою провину і отримав умовний термін (стаття - "незаконне зберігання зброї") – 5 років з відтермінуванням на 3 роки.

Щодо того, чи воював Махаурі в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, і в складі якого угрупування, Шевченко відзначив наступне:

"Зараз буде з'ясовано, хто він є. З якого боку барикад він воював".

"Тоді (в січні - ред.) в нього було вилучено посвідчення члена батальйону імені шейха Мансура, написане від руки. Ми розуміємо, що це ніяке не офіційне посвідчення.

Наскільки мені відомо, батальйон Джохара Дудаєва (в ньому Махаурі брав участь в АТО за словами друзів загиблого - ред) ніколи не був офіційною структурою. І той і інший були парамілітарними утвореннями, які брали участь у війнах.

Шевченко зазначив, що йому наразі невідомо, чи отримував Махаурі погрози, як стверджують його друзі.

За даними британських ЗМІ, декілька років тому Махаурі був затриманий турецькими правоохоронними органами за підозрою у серії вбивств чеченців- прихильників Доку Умарова на території Туреччини.

Турецька влада та ЗМІ звинувачували його в роботі на Кремль, посилаючись начебто на записи його розмов з співробітниками ФСБ.

Прокуратура Стамбула вимагала для Махаурі смертельного вироку за вбивство 5 чеченців, однак сам Махаурі свою провину спростовував. Однак у відкритих джерелах інформація про завершення суду в Стамбулі відсутня.

За даними російського видання "Коммерсант", Махаурі також відомий як учасник подій 2012 року в ущелині Лопота, де грузинські спецпризначенці знищили групу бойовиків, які намагались перебратись до Дагестану.

Активним учасником тієї операції був колишній заступник міністра внутрішніх справ Грузії та екс-очільник одеської поліції Георгій Лорткіпанідзе, який, за даними видання, називав Махаурі "патріотом Грузії".

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині знаходилися троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Темур Махаурі.

Валентина Романенко, Євген Будерацький, УП