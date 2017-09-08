Найголовніше за день

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П'ятниця, 8 вересня 2017, 22:40

Добірка найважливіших новин за 8 вересня на Українській правді.

Про підірване авто. В центрі Києва біля Бесарабського ринку на вулиці Павла Скоропадського вибухнув автомобіль Toyota Camry.

Загиблим під час вибуху в автомобілі був Темур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

Махаурі затримувався в січні 2017 року році в Україні, але уклав угоду зі слідством, визнав свою провину і отримав умовний термін (стаття - "незаконне зберігання зброї") – 5 років з відтермінуванням на 3 роки.

За даними британських ЗМІ, декілька років тому Махаурі був затриманий турецькими правоохоронними органами за підозрою у серії вбивств чеченців- прихильників Доку Умарова на території Туреччини.

За даними російського видання "Коммерсант", Махаурі також відомий як учасник подій 2012 року в ущелині Лопота, де грузинські спецпризначенці знищили групу бойовиків, які намагались перебратись до Дагестану.

Про обстріляне авто. Близько 15:00 на вулиці Дегтярівській, 38  у Києві невідомі обстріляли авто, у результаті чого 2 людей отримали вогнепальні поранення.  

Про єврономери. Перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1,0-1,4 тисячі євро.

Про Саакашвілі. Колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеіл Саакашвілі 7 вересня зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Про Януковича. Адвокатська компанія Joseph Hage Aaronson LLP заявляє, що Єврокомісія і члени Євросоюзу не виявили заморожених коштів екс-президента України Віктора Януковича.

Про Гриба. Представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Про Васіна. Представники ОРДЛО підтвердили наявність імені журналіста Станіслава Асєєва (Васіна) у списках на обмін.

Теми: Київ вбивство
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