У Мексиці в результаті землетрусу загинули 58 осіб

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Субота, 9 вересня 2017, 00:28

У Мексиці в результаті землетрусу, який стався в ніч на 8 вересня, загинули, щонайменше, 58 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Землетрус, магнітудою 8,1 балів, став найбільш руйнівним за останні більш, ніж 80 років.

Через стихію зруйновано багато будинків, були проведені масові евакуації людей. Найбільш постраждав штат Оахака.

Відзначається, що в штаті Оахака загинули 45 осіб, у штаті Чьяпас - 10, в штаті Табаско - 3.

Як повідомлялося, епіцентр землетрусу знаходився в 123 км (76 милях) на північний захід від міста Піджіапан, на глибині 33 км (21 миля).

Теми: стихійне лихо
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