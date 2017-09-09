Єлісєєв: Підготовка до розміщення миротворців ООН займає не менше півроку

Процес підготовки до розміщення миротворців ООН після узгодження їх мандата займає не менше півроку.

Про це заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Реальність сьогодні така, що це займає не тижні, а місяці... Це може зайняти, виходячи з практики, що не менше шести місяців - від моменту прийняття рішення до повністю розгортання миротворчої операції", - розповів він.

Єлісєєв зазначив, що цей відрізок часу включає певні етапи, "починаючи від напрямку оціночної місії", продовжуючи роботою передової групи, яка буде формувати логістику умов розміщення миротворців.

За його словами, серед обов'язкових процедур - "запит до всіх країн - членів ООН на предмет надання миротворців", доставка миротворців, обладнання, техніки.

"Дуже швидко це не буде і треба набратися терпіння", - зазначив Єлісєєв.

Як відомо, президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР".

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

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