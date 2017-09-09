Постраждала від вибуху авто у важкому стані, ЗМІ назвали ім'я

Постраждала внаслідок вибуху в центрі Києва перебуває в реанімації у важкому стані, їй загрожує ампутація кінцівки.

Про це повідомив завідувач відділення політравми МКЛ №17 Дмитро Мясніков в ефірі каналу "112 Україна".

Він повідомив, що постраждалу оперували 4 бригади хірургів різних фахів.

"Скоріше за все, ще буде оперативне втручання", - додав хірург.

Разом з тим, 24 канал з посиланням на джерела повідомляє, що в автомобілі Тимура Махаурі, який підірвали на Бесарабській площі поблизу "Арена Сіті" у Києві, імовірно була модель Наталія Кошель.

Наталя Кошель 24 канал

"Вона модель, яка неодноразово знімалась у різноманітних рекламних показах", - повідомляє канал.

Наталя Кошель 24 канал

Водночас радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі каналу "112 Україна" в суботу повідомив, що потужність вибуху, внаслідок якого загинув Махаурі, складала від 600 грам до 1 кілограма в тротиловому еквіваленті. Вид вибухового пристрою наразі з'ясовується.

Як відомо, ввечері 8 вересня у центрі Києва на вулиці Павла Скоропадського вибухнуло авто з грузинськими номерами. В машині перебували троє пасажирів. Чоловік загинув на місці, жінку доставили до лікарні у важкому стані, здоров'ю дитини загрози немає.

Пізніше з'ясувалося, що загиблим був Темур Махаурі.

Голова департаменту зв'язків з громадськістю МВС Артем Шевченко заявив, що "ця особа навряд чи являла приклад законослухняного громадянина".

Прес-служба СБУ повідомила, що Алі Тімаєв, відомий як Тімур Махаурі, всіма можливими засобами боровся з "путінським" режимом, був особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Українська правда