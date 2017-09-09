Колону Штабу блокади торгівлі з окупантами знову заблокували

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Субота, 9 вересня 2017, 11:51

Колону представників "Штабу блокади торгівлі з окупантами" знову зупинили на Житомирській трасі на шляху до пункту пропуску "Краковець", куди в неділю повинен приїхати Міхеіл Саакашвілі.

Про це заявив народний депутат Семен Семенченко на відео, яке розміщене на сторінці "Штабу блокади торгівлі з окупантами" в Facebook.

За словами Семенченка, його соратників 4,5 години обшукували під Броварами, а зараз знову зупинили на Житомирській трасі.

Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція. Коли нардепи підійшли і попросили пред'явити документи, поліцейські сказали, що по них було орієнтування і вибачилися.

У той же час, на відео видно, як представники поліції пояснюють, що в поліцію Житомирської області надійшов сигнал, що невідомі люди перевозять зброю, тому і була зупинена колона.

Як повідомлялося, в ніч на суботу "Штаб блокади торгівлі з окупантами" заявив, що його колону, яка збиралася їхати в Краковець, заблокували на в'їзді в Бровари.

Як відомо, екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі збирається 10-го вересня повернутися в Україну через КПП "Краківець" у Львівській області.

Українська правда

Теми: блокада поліція Семенченко Саакашвілі
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