У СОТ розглядаються 4 суперечки між Україною і РФ

На сьогоднішній день у Світовій організації торгівлі розглядаються чотири суперечки між Україною та Росією: в двох з них Україна виступає позивачем, а ще в двох - відповідачем.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповіла перший торговий представник України Наталія Микольська.

За її словами, в одному з українських позовів мова йде про залізничне сполучення та вагони: у цій справі українська сторона просунулася якнайдалі, рішення по ньому очікується в квітні 2018 року.

"Російська сторона свідомо затягує процес різноманітними процесуальними пастками, починаючи із призначення арбітрів. На жаль, РФ не дає нам можливості рухатися так швидко, як ми хочемо", - вказала Микольська.

Другий позов стосується заборони транзиту - ця справа також рухається повільно.

"Ми з юридичними радниками, які залучені у цій справі, достатньо багато часу приділяємо тому, щоб уникнути затягування з боку Російської Федерації. Бо з точки зору економіки й інтересів держави ця справа — надважлива. Вона стосується не лише заборони транзиту, запровадженого указом президента, блокування транзиту по ряду товарів у треті країни, а й також заборон на підставі рішень Роспотребнадзора. Це фактично чотири великі групи оскаржень", - зазначила Микольська.

В той же час, СОТ розглядає позови, подані Росією проти України. За словами першого торгового представника, перша справа стосується антидемпінгових заходів щодо імпорту нітрату амонію. Зараз ця справа знаходиться в стадії розгляду спору, рішення можна очікувати не раніше першого кварталу наступного року.

Друга справа - комплексний позов РФ проти України щодо санкцій і маси інших обмежень, в тому числі - заходів щодо протидії агресії.

"Позов дійсно комплексний, він стосується великої кількості обмежень у різних сферах, які Україна запровадила у відповідь на ту чи іншу агресію РФ. Починаючи від військової і закінчуючи культурною сферами. Ви знаєте, що 19 липня у нас були консультації з РФ", - зазначила Микольська, нагадавши, що 19 липня в рамках цієї справи відбулись консультації з РФ.

"Я думаю, що всі справи, суперечки між Україною та Росією мають системний інтерес для всіх членів СОТ. Бо питання, яких ми у цих суперечках торкаємося, — це не питання обмежень з боку РФ чи України, це не питання ординарної торгівлі, це питання агресії і протидії їй. Тому вони однозначно викликають системний інтерес", - уклала вона.