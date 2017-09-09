Більшість військових 8 вересня поранено на Маріупольському напрямку

393 перегляди
Субота, 9 вересня 2017, 13:07

Більшість з 5 поранених у п'ятницю українських військових постраждали під час обстрілів на Маріупольському напрямку.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. На жаль, 5 наших воїнів отримали поранення. Більшість з них – на Маріупольському напрямку під час обстрілів", - сказав він.

За словами Лисенка, минулої доби на Луганському напрямку відбулося 4 обстріли, на Донецькому – 19, на Маріупольському – 12. Важке озброєння не застосовувалося.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби зафіксовано 35 ворожих обстрілів. 

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: 35 обстрілів, 5 військових ЗСУ поранені 9 вересня 2017, 06:32
День в АТО: Троє поранених, 14 обстрілів 8 вересня 2017, 18:48
Бойовики 2 години били по Мар'їнці з міномета і гранатометів – штаб АТО 8 вересня 2017, 13:46
powered by lun.ua
Головні новини
Саакашвілі виїхав до українського кордону
СБУ: на Махаурі давно полювали російські спецслужби
Доба в АТО: 35 обстрілів, 5 військових ЗСУ поранені
Штаб блокади торгівлі з окупантами заявив, що їх блокує і обшукує поліція
Усі новини
Культура

У Львові відкрили один з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи

Відданість

Собака Джорджа Майкла так сумує, що оселилась на місці пам'яті господаря