Члени РБ ООН не оцінили резолюцію РФ щодо миротворців – Єльченко

Проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"На сьогодні практично жоден із членів Ради Безпеки, крім власне Росії, не висловився на користь їхніх ідей. Дехто просто промовчав. А переважна більшість сказала, що не бачить жодного сенсу в роботі над саме таким форматом, що його пропонує Москва", - прокоментував ситуацію в Радбезі український представник.

Як відомо, 5 вересня президент РФ Володимир Путін доручив міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і .переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

Президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

Порошенко під час звернення до Верховної Ради констатував, що "домовитися стосовно параметрів миротворчої місії буде надзвичайно складно".