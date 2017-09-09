Генштаб: на Донбасі до 6 тисяч російських військових

На окупованих бойовиками територіях Донбасу перебуває близько 6 тисяч російських військовослужбовців.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

"До 6 тисяч російських військовослужбовців знаходиться на тимчасово окупованій території Донбасу і до 40 тисяч російсько-терористичних бойовиків, а також місцевих маргіналів, які виконують завдання у складі першого та другого армійських корпусів, які функціонально підпорядковуються Збройним силам Російської Федерації. Фактично вони виконують роль окупаційних військ на території України", – сказав Селезньов.

Він зазначив, що російські кадрові військові не припиняють прибувати на окуповані території Східної України, в тому числі і керівний склад.

"Є безпосередні військові керівники, які на рівні від командира роти і вище, виконують завдання за принципом "відрядження" на певний час", – розповів Селезньов.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом 24 серпня у Києві заявляв про близько 3 тисяч російських кадрових військових, які воюють на Донбасі.