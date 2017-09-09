На Київщині виявили незаконний видобуток піску: вилучили техніку та зброю

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Субота, 9 вересня 2017, 15:15

У Бориспільському районі (Київська область) виявлено незаконне видобування піску, проведено обшуки та вилучено техніку і арсенал зброї. 

Про це повідомили у прокуратурі Київської області. 

Під час проведення слідчих дій на кар’єрі виявлено та вилучено 2 автівки із піском, екскаватор, а також вилучено документацію стосовно діяльності вказаного підприємства.

За даними прокуратури, обшуки за місцем видобування піску, а також на товаристві, яке здійснює вказану діяльність і у  головного бухгалтера, було проведено 8 вересня. 

 
 
фото - прес-служба прокуратури київської області

"Встановлено, що на території Бориспільського району, в межах Глибоцької сільської ради, функціонує піщаний кар’єр, яким на праві оренди володіє одне з товариств та здійснює видобування піску. Видобутий пісок застосовували в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га", - зазначили у прокуратурі. 

У 2015 році на товаристві була проведена планова перевірка, під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничного відводу.

Встановлено, що протягом 2016 року товариством незаконно здійснювався видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та створює небезпеку для довкілля.

Теми: прокуратура Київська область
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