Порошенко розповів, як у селах лікуватимуть по інтернету

Президент Петро Порошенко наголошує, що влада докладатиме зусиль задля повернення престижу лікарської праці та достойної оцінки роботи лікарів.

Про це він заявив під час робочої поїздки до Вінницької області, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко висловив сподівання, що за тиждень Верховна Рада проголосує за медичну реформу та повідомив, що окремо буде розроблено та впроваджено спеціальний проект щодо розвитку сільської медицини.

"Ті, хто живуть у селі потребують такого самого рівня медичних послуг, який доступний людині в районному, обласному центрі і в столиці", - зазначив він.

За його словами, саме для цього впроваджуватиметься телемедицина, налагоджується широкополосний Інтернет-зв'язок для того, щоб лікар на відстані міг швидко визначити, що робити з пацієнтом, яке йому призначити лікування чи додаткову консультацію.

"Також є пріоритетом підвищення матеріального забезпечення українського лікаря… Я впевнений в тому, що ця праця має бути достойно оцінена державою. Ми маємо підвищити престиж медичної праці. Ми маємо запустити медичну реформу, запустити реформу сільської медицини", - підкреслив Порошенко.