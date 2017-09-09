Поліція не знайшла зброї у "Штабу блокади", який їхав на зустріч Саакашвілі

1344 перегляди
Субота, 9 вересня 2017, 15:58

За результатами перевірки автомобілів представників "Штабу блокади торгівлі з окупантами" незаконної зброї чи інших заборонених предметів виявлено не було, колона машин рушила далі за своїм маршрутом

Про це повідомили в управлінні поліції Житомирської області 9 вересня. 

"На спецлінію надійшло повідомлення про те, що автодорогою "Київ – Чоп" рухається колона автомобілів з людьми, які можуть мати незаконну зброю. Поліцейські оглянули транспортні засоби, після чого подорожні продовжили свій рух", - зазначили у поліції.

За повідомленням, у транспортних засобах, які рухалися колоною, перебували люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України - Семеном Семенченком.

"Правоохоронці здійснили необхідні заходи з перевірки, за їх результатами незаконної зброї, а також інших заборонених законом предметів чи таких, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було", - повідомили у поліції. 

Як відомо, в ніч на суботу "Штаб блокади торгівлі з окупантами" заявив, що його колону, яка збиралася їхати в Краковець, куди в неділю має прибути Міхеіл Саакашвілі, заблокували на в'їзді в Бровари.

9 вересня Семенченко заявив, що колону представників "Штабу блокади торгівлі з окупантами" зупинили на Житомирській трасі

Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець" у Львівській області 10 вересня.

Українська правда 

Теми: Саакашвілі поліція Житомир
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Саакашвілі виїхав до українського кордону 9 вересня 2017, 12:33
Колону Штабу блокади торгівлі з окупантами знову заблокували 9 вересня 2017, 11:51
Грузинський прорив. Як влада та опозиція готуються до приїзду Саакашвілі 9 вересня 2017, 11:35
powered by lun.ua
Головні новини
Генштаб: на Донбасі до 6 тисяч російських військових
Члени РБ ООН не оцінили резолюцію РФ щодо миротворців – Єльченко
Саакашвілі виїхав до українського кордону
СБУ: на Махаурі давно полювали російські спецслужби
Усі новини
Афіша на 8-10 вересня

Гогольfest, ярмарок квітів, вірші на даху, рибний маркет...

Освіта

Чому діти не хочуть вчитися. 6 освітніх експертів про причини