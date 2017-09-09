НАБУ розслідує 72 провадження за е-деклараціями

244 перегляди
Субота, 9 вересня 2017, 18:32

Детективи НАБУ розслідують 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій, однак про підозру повідомлено лише двом особам.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповів директор НАБУ Артем Ситник.

"На кінець серпня ми розслідуємо 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій. Ідеться як про незаконне збагачення (ст. 368—2 Кримінального кодексу), так і про внесення свідомо недостовірних даних у декларацію (ст. 366—1 Кримінального кодексу). На сьогодні про підозру повідомлено двом людям", – зазначив він.

За словами Ситника, деякі справи підійшли до стадії оголошення підозри, у деяких справах підозри вже оголошені, деякі — обговорюються з прокуратурою. Розгляд деяких справ, при цьому, затягується в суді.

На думку директора НАБУ, найбільший негатив у процесі розгляду справ за деклараціями – відсутність практики і затягування в суді.

"Це несе величезні ризики для всього процесу декларування. Оскільки відсутність вироків за цією категорією справ призводить до того, що процес електронного декларування може перерости в процес амністії", – вважає він.

Теми: НАБУ декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ситник: антикорупційні палати замість суду створити неможливо 9 вересня 2017, 18:17
НАБУ затримало тимчасового голову "Укрхімтрансаміаку" 8 вересня 2017, 20:19
НАБУ виявило змову у порту "Южний" 8 вересня 2017, 17:25
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: На Донеччині менше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"
На кордон приїхали автобуси з тітушками - "зустрічати" Саакашвілі
Генштаб: на Донбасі до 6 тисяч російських військових
Члени РБ ООН не оцінили резолюцію РФ щодо миротворців – Єльченко
Усі новини
Книги

Щоденники нейрохірурга: уривок із нової книги Генрі Марша

Фото

Як виглядає арт-сквот, де художники готуються до ГогольFest і який знесуть після фестивалю