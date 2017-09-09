АТО: Бойовики активізувалися на Приморському напрямку

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Субота, 9 вересня 2017, 19:04

У суботу в зоні проведення АТО бойовики провели найбільше обстрілів на Приморському напрямку.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері 9 вересня. 

За даними штабу, бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння. 

З опівночі російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, військові декілька разів застосовували зброю у відповідь.

На Приморському напрямку бойовики вели вогонь поблизу с.Водяне, де 6 разів застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по силах АТО на підступах до Талаківки і Старогнатівки, декілька разів сили АТО обстріляно в Авдіївській промзоні та біля Зайцевого.

Українська правда 

Теми: АТО
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