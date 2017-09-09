В Одесі екс-соратника Саакашвілі зловили на хабарі

Працівники прокуратури та СБУ викрили та затримали начальника одного з департаментів Одеської ОДА на одержанні 2 тисяч доларів хабаря.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури з посиланням на прокуратуру Одеської області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Начальника департаменту затримали 8 вересня. За даними слідства, посадовець отримав неправомірну вигоду від громадянина за оформлення документів, які засвідчують наявність спортивного розряду.

Разом з тим, прес-служба обласного управління СБУ зазначила, що чиновник систематично вимагав гроші від місцевих спортсменів за отримання спортивних розрядів. "Вартість послуги" становила від сотень до кількох тисяч доларів США.

Водночас "Думська" повідомляє, що затриманий - начальник управління молодіжної політики та спорту Одеської обласної державної адміністрації, майданівець В'ячеслав Березуцький.

Чиновника затримали на розі Буніна і Рішельєвської. В "Тойоті" Березуцького знайшли 2000 доларів США і 8 тисяч гривень. Сам він стверджує, що мічені гроші йому підкинули.

В'ячеслав Березуцький - один із засновників одеського "Автомайдану", учасник революції 2014 року. Призначення в ОДА отримав при губернаторі Міхеілі Саакашвілі.

У липні 2016 він посварився з "командою реформаторів", назвавши колег "пройдисвітами". При цьому працювати в адміністрації продовжив.

"Цікаво, що, якщо вірити декларації, у Березуцького немає ні будинку, ні машини (в тому числі "Тойоти Авалон", в якій його затримали), а живе він на одну зарплату, яка склала минулого року 56 тисяч 590 грн, або 4715 грн на місяць", - пише видання.

Українська правда