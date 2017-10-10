У БПП виключають затягування з розглядом у 2-му читанні закону щодо Донбасу

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 00:53

Глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов виключає можливість затягування розгляду законопроекту щодо відновлення суверенітету України над Донбасом.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Інтерфакс-Україна.

Герасимов виключає можливість затягування розгляду законопроекту (№7163) про особливості державної політики щодо забезпечення суверенітету України над тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей при розгляді його в другому читанні.

"Ні, ми йдемо згідно з регламентом. Цей закон визначено президентом як невідкладний. Зараз у нас є 14 календарних днів, щоб всі народні депутати, представники всіх фракцій внесли свої зауваження, внесли пропозиції. Після цього профільний комітет - комітет з питань нацбезпеки і оборони розгляне цей законопроект і після цього він буде проголосований в залі", - сказав він.

Як повідомлялося, Верховна Рада 6 жовтня підтримала в першому читанні законопроект президента Петра Порошенка про реінтеграцію Донбасу, у якому Росія визнається державою-агресором.

Перед голосуванням між депутатами сталася бійка.

Депутати також ухвалили закон, який подовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

У перехідних положеннях документа сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ з території України.

Теми: Донбас Верховна Рада БПП
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