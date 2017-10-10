У Каліфорнії вирують лісові пожежі: загинуло не менше 10 осіб

102 перегляди
Вівторок, 10 жовтня 2017, 04:01
 
REUTERS

У північній частині штату Каліфорнія прокотилася хвиля пожеж, роздутих сильними вітрами, в результаті чого загинуло щонайменше 10 осіб, знищено сотні будинків і підприємств.

Про це пише Reuters.

Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Напа, Сонома і Юба, охоплюючи деякі з головних виноробних районів.

Пізніше він включив в цей список ще чотири північних округи Каліфорнії і округ Оріндж в Південній Каліфорнії.

Поліція округу Сонома підтвердила загибель семи людей. За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, двоє інших загинули в окрузі Напа і ще один в окрузі Мендочіно.

З округу Сонома евакуйовані дві лікарні, близько 1500 будинків і комерційних будівель були знищені в усьому регіоні.

 
REUTERS
 

За словами представника департаменту лісового господарства та протипожежного захисту, пориви вітру швидкістю понад 80 км/год швидко поширили 15 окремих лісових пожеж на площу близько 73 000 акрів в північній Каліфорнії.

Теми: США стихійне лихо
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Трамп: Проблема КНДР мала бути вирішена ще 25 років тому 9 жовтня 2017, 09:50
Туреччина відповіла США призупиненням видачі віз 9 жовтня 2017, 09:34
США тимчасово зупинили видачу віз в Туреччині 9 жовтня 2017, 01:56
powered by lun.ua
Головні новини
Ірина Луценко: У законопроект по Донбасу внесуть правки щодо Криму
Меттіс закликав армію бути готовою до військового рішення щодо КНДР
Збірна України програла Хорватії, і не їде на ЧС-2018 в Росію
Росія заявляє про затримання людини, яка назвалася військовим ЗСУ
Усі новини
кіноіндустрія

Як сьогодні влаштований Голлівуд? Секрети створення успішних фільмів

кохання – це...

7 способів підтримувати іскру у ваших стосунках

нам є чим пишатися

Проекти, які закохують в Україну