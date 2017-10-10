Санкції проти КНДР: ООН заборонила чотирьом суднам заходити в усі порти світу

Рада Безпеки ООН запрвадила масштабну портову заборону щодо чотирьох торгових кораблів, які в обхід санкцій ООН перевозили в КНДР і з країни заборонені товари.

Про це повідомив Х'ю Гріффітс, глава експертного комітету при ООН, пише DW.com.

При цьому він підкреслив, що заборона на захід до портів не має на увазі заморожування активів або заборони на переміщення водним простором, проте всім країнам заборонено приймати у себе ці чотири кораблі.

Гріффіт підкреслив, що це був "перший випадок в історії ООН", коли комітету при Радбезі довелося забороняти кораблям заходити в усі морські й океанські гавані.

Глава комітету також повідомив, що відомство отримало дані про те, що Північна Корея продовжує спроби експортувати вугілля в обхід санкцій ООН.

На початку вересня 2017 року Рада безпеки ООН одноголосно схвалила новий проект резолюції про запровадження додаткових санкцій проти КНДР. Документ передбачає повну заборону на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмежує продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік.