Найцікавіше: 2003. Прикордонників на Тузлі привели у підвищену бойову готовність 2005. Проти Порошенка порушують кримінальну справу 2009. Перед Ющенком закривають вивіски російською мовою

2001, середа

– США почали третю хвилю ракетно-бомбових ударів по столиці Афганістану – Кабулу. Україна тим часом посилює кордони, щоб протистояти нелегальній міграції біженців. Президент Леонід Кучма наразі вважає недоцільним надання гуманітарної допомоги Афганістану, тому що "і без нас обходяться".

2002, четвер

– Рада Безпеки ООН поки не розглядатиме обвинувачення України в нелегальному продажі станцій радіоелектронної розвідки "Кольчуга" Іраку – чекатиме, доки американська сторона не завершить розслідування.

А в Києві невдовзі чекають візиту американо-британської групи експертів з питань експорту "Кольчуг", які й шукатимуть відповідні докази.

2003, п’ятниця

– Ще тиждень тому про існування острова Тузла у Керченській протоці не знали навіть кримчани. Проте за лічені дні він стане відомим на всю країну. Україна виставила на острові прикордонний пост, встановила прожекторні станції та привела прикордонників у підвищену бойову готовність. Причина в тому, що 29 вересня російська сторона почала будувати дамбу від Таманського півострова в бік Керчі.

Росіяни пояснюють це нібито захистом екології Таманського півострова. Проте насправді йдеться про захист територіальної цілісності України.

2005, понеділок

– Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти екс-секретаря РНБО Петра Порошенка. Його звинувачують у протидії діяльності підприємств, які зводили будинок по вулиці Грушевського, 9-а, у Києві. Раніше екс-глава СБУ Олександр Турчинов заявляв, що Порошенко вимагав у бізнесменів віддати йому долю в цьому не до кінця зведеному будинку.

Ще до президентства Віктора Ющенка будівлі, які перебували на місці майбутнього хмарочосу, було приватизовано структурами Порошенка. Але коли він перейшов до лав опозиції, у нього цю ділянку на Грушевського забрали. Тож, за версією Турчинова, ставши секретарем РНБО і отримавши вплив, у тому числі на МНС, Порошенко заблокував будівництво.

2006, вівторок

– Президент Віктор Ющенко призначив співвласника "Індустріального союзу Донбасу" Віталія Гайдука секретарем РНБО. Таким чином Ющенко хоче залучити на свій бік впливовий ресурс, який можна буде протиставити групі Януковича-Ахметова.

Одночасно Ющенко та прем’єр Віктор Янукович домовилися, що й надалі працюватимуть над створенням широкої коаліції.

2007, середа

– УП пише про те, як екс-глава Адміністрації президента Віктор Медведчук намагався, але так і не зміг повернутися до влади. Він міг стати головою Вищою ради юстиції.

Ця ідея виникла в розпал політичної кризи, коли Ющенко розпустив парламент. Навесні Медведчука поновили у ВРЮ. Наступним кроком могло стати обрання його головою. Але Личаківський райсуд Львова скасував реанімацію Медведчука на посаді.

2008, п’ятниця

– Після оголошення Віктором Ющенком другого за його каденцію розпуску Верховної Ради політики готуються до нових перевиборів. Регіонали затвердили Віктора Януковича керівником виборчої кампанії і нарешті прийняли до своїх лав Анатолія Кінаха та Святослава Піскуна, які де-факто й так уже діяли на боці ПР.

Прем’єр Юлія Тимошенко впевнена, що дострокових виборів не буде, та у відставку не збирається. А от очільник МВС Юрій Луценко закликає представників демократичних сил для участі у виборах об'єднатися в єдиний список на базі БЮТ.

2009, субота

– Партія регіонів висунула Віктора Януковича своїм кандидатом на президентських виборах.

А в Запоріжжі до приїзду президента Ющенка тканиною і поліетиленом закрили вивіски, написані російською мовою. Під час свого попереднього візиту Ющенко вимагав створити комісію, щоб перевірити дотримання законів України у частині використання мови.

2010, неділя

– Перший після повернення Конституції 1996 року візит президента Віктора Януковича за кордон. Він відвідав Францію, зустрівся з президентом Ніколя Саркозі, отримав від нього орден Почесного легіону та залишився майже не поміченим для місцевої преси.

2011, понеділок

– У Києві на Хрещатику монтують намети із символікою Партії регіонів. Їх охороняють бійці "Беркуту". Таким чином влада готується до вироку у справі Юлії Тимошенко, який наступного дня має оголосити Печерський райсуд Києва.

– У Хмельницькій області держадміністрація вимагає від міських і селищних голів звітувати про політичні акції, які проводяться в регіонах. Усі агітаційні матеріали мають сканувати та передавати в одне з управлінь ОДА.

2012, середа

– Арсеній Яценюк ділиться роздумами про лідера партії "Батьківщина".

"Розумієте в чому специфіка Тимошенко – я її вважаю непотопляємою. Юлія Тимошенко – це фактор української політики навічно. Усе. Юлія Тимошенко потрапила в українську історію. Вона стала частиною української історії, і стала частиною українського майбутнього".

2013, четвер

– Якщо Росія не перегляне чинний газовий контракт, протягом найближчих кількох років Україна може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, стверджує прем’єр Микола Азаров. У РФ одразу пригрозили можливим застосуванням санкцій, якщо Україна захоче переглянути існуючі контракти.

2014, п’ятниця

– Президент Петро Порошенко відправив у відставку главу Донецької ОДА Сергія Таруту. Його було призначено на цю посаду в березні, ще до захоплення Слов’янська та початку АТО. Новим головою ОДА став екс-командувач Внутрішніми військами Олександр Кіхтенко.

– Україна вже не є пріоритетом для президента США Барака Обами, вважає президент Freedom House Девід Крамер. За його словами, США не квапляться запроваджувати жорсткіші санкції для Росії та надавати Україні зброю через те, що увага Білого дому зосереджена на боротьбі з ісламістами в Сирії та Іраку, а також на загрозі епідемії Ебола.

2015, субота

– За словами голови СБУ Василя Грицака, у Києві затримали групу, яка планувала підрив одного з військкоматів Києва на День захисника України. Крім того, на Одещину хотіли завести "зелених чоловічків" з Придністров'я та створити "Бессарабську народну республіку", але спецслужби перешкодили і цим планам.

За останні три місяці в самій СБУ затримали 25 старших офіцерів, частину з яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.

2016, понеділок

– Німецька компанія Siemens заборонила Росії використовувати у Криму турбіни, які виробляються на її підприємствах. Офіційно турбіни постачаються для використання їх на Тамані. Проте є підозри, що Росія відвезе їх до анексованого Криму.

Згодом так і станеться. І турбіни стануть причиною міжнародного скандалу.

Рустем Халілов, для УП