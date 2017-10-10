Продовження на рік закону про особливий порядок на Донбасі набуло чинності

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 08:44

Закон "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей" набув чинності.

10 жовтня його опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" – і цього ж дня він набуває чинності, повідомляють "Українські новини".

Цей закон продовжує на рік дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" – тобто до 10 жовтня 2018 року.

У документі зазначено, що він набуде чинності виключно після виконання всіх умов, прописаних у прикінцевих положеннях закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", особливо в частині, яка стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки , а також бойовиків і найманців із території України".

Той закон діяв з 18 жовтня 2014 року, однак у силу вступила лише його перша стаття, яка передбачала тимчасове введення на 3 роки особливого порядку в окремих районах, містах, селищах і селах, які визначаються рішенням Верховної Ради.

Решта статті закону почали б діяти з дня вступу в повноваження органів місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, обраних відповідно до законодавства України та з дотриманням міжнародних стандартів проведення виборів, дотриманням при цьому прав людини і низки інших умов.

Це стосується амністії та недопущення кримінального переслідування учасників подій на Донбасі, права мовного самовизначення жителів Донбасу, участі органів місцевого самоврядування в призначенні керівників органів прокуратури та судів тощо.

Теми: Донбас законодавство
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