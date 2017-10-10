Над Калинівкою дозволили літати

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 09:09

Рух повітряного транспорту в 5-кілометровій зоні навколо військового складу в Калинівці Вінницької області відновлено.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 ранку 10 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається, відкрито рух повітряного транспорту", - йдеться в повідомленні.

Наразі піротехнічний загін ДСНС продовжує проводити очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 5-ти кілометровій зоні навколо арсеналу.

"Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 22,341 тисячі га території, виявлено та вилучено 2 тисячі 12 вибухонебезпечних предметів", - додали у ДСНС.

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