Угорський голова МЗС відмовився їхати з Клімкіним на Закарпаття

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 09:15

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто відмовився від пропозиції українського колеги Павла Клімкіна зустрітися на Закарпатті для обговорення освітнього закону.

Про це повідомляє видання Magyar Nemzet, передає "Європейська правда".

Петер Сіярто у понеділок відвідав Ужгород, де зустрівся з керівниками організацій закарпатських угорців та очільниками історичних церков для узгодження точок зору.

Коментуючи повторну пропозицію Павла Клімкіна відвідати разом Закарпаття і обговорити закон про освіту, Сіярто заявив, що його український колега спізнився: закарпатських угорців слід було питати про їхню думку до схвалення закону.

При цьому Сіярто планує ініціювати в Люксембурзі перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС через закон про освіту.

Як відомо, напередодні глава МЗС України Павло Клімкін запропонував угорському колезі Петеру Сіярто спільно відвідати Закарпаття.

25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону: Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє Українита "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

Теми: Угорщина освіта мова МЗС ЄС
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