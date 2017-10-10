Стало відомо, кому Рада планує заборонити виїзд до РФ

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 10:40

Зареєстрований у Верховній Раді проект закону про тимчасове обмеження права українців на виїзд до Росії стосується лише державних службовців.

Про це йдеться у тексті законопроекту №7187, опублікованому на сайті парламенту.

Автори законодавчої ініціативи пропонують запровадити тимчасову заборону на поїздки до Росії як країни-агресора особам, що є державними службовцями.

Водночас планується, що дія закону не буде поширюватись на працівників дипломатичних служб, або на випадки виїзду з метою невідкладного медичного лікування чи участі в похованні близького родича.

Пропонується, аби тимчасове обмеження діяло до рішень Верховної Ради про визнання недійсними закону про правовий режим на тимчасово окупованій території України та постанови про визнання Росії державою-агресором.

Законопроект передбачає внесення змін до 10 законів та Кодексу про адміністративні правопорушення, а також приведення деяких положень законів у відповідність з новою редакцією закону України "Про державну службу".

За порушення цих обмежень ініціатори закону пропонують адміністративні покарання, а саме - штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 1 рік.

Як повідомлялося, 9 жовтня народні депутати з фракції БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко внесли на розгляд парламенту законопроект №7187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)".

Станом на понеділок текст законопроекту на веб-сторінці Ради був відсутній.

Українська правда

Теми: Верховна Рада законодавство Росія
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