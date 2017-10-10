У штабі АТО перевіряють інформацію про затримання в Росії "військового ЗСУ"

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:49

В штабі АТО не мають інформації щодо нібито затримання Росією на кордоні людини, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Про це "Українській правді" сказали у прес-службі штабу АТО у вівторок.

"У нас немає поки що інформації. Якщо з'явиться – оприлюднимо", – сказав речник штабу Анатолій Стельмах.

Немає підтвердження якогось затримання і в Державній прикордонній службі.

Як повідомлялося, російські прикордонники заявили 10 жовтня, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Валентина Романенко, УП

Теми: Росія
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