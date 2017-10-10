Прокуратура: Руйнівника пам'ятника Героям Небесної сотні не звільняли

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:59

Прокуратура Києва спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, що апеляційний суд звільнив з-під варти севастопольця, який зруйнував у Києві меморіал Героям Небесної сотні.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіла речник столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, зараз підозрюваний знаходиться у Київському слідчому ізоляторі, куди його посадили за рішенням суду від 6 жовтня.

Доповнюється…

Теми: Київ Майдан надзвичайна подія прокуратура арешт
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