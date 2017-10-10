Рішення Києва не заважає контингенту РФ у Придністров'ї – Карасін

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 12:59

Денонсація Києвом угоди про військову співпрацю ускладнила забезпечення Оперативної групи російських військ у Придністров'ї, але це не критично.

Про це статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Григорій Карасін заявив в інтерв'ю "РИА Новости".

"Це рішення Києва ускладнило постачання російських миротворців у регіоні. Однак це не позначилося на діяльності наших військовослужбовців, які продовжують виконувати свої обов'язки у повній відповідності з положеннями російсько-молдавських угод", – сказав він.

Карасін запевнив, що "для забезпечення Оперативної групи російських військ у Придністров'ї буде зроблено все необхідне".

Як відомо, з 20 травня пропуск вантажів у Придністров'я через територію України здійснюється лише за умови узгодження з Нацагентством із безпеки харчових продуктів Молдови.

Карасін також запевнив, що Росія, як і раніше, готова вивезти решту боєприпасів – 21 тисячу тонн, майже половина – зі складів у Придністров'ї (вивезення почалося у 2001 році і було заблоковано в 2004-му – ред.), але "зробити це можна лише в результаті досягнення реального придністровського врегулювання ".

"На жаль, до цього поки що далеко. Відповідні умови ще не дозріли", – сказав російський дипломат.

Олена Рощенко, УП

Теми: Придністров'я Росія Молдова миротворці
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