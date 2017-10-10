Президент Чехії пропонує заплатити Україні та узаконити анексію Криму

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Вівторок, 10 жовтня 2017, 13:46

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Про це він заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запитання українського депутата Олексія Гончаренка, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

"На мою думку, буде якась компенсація для України – чи в фінансовій формі, чи нафтою і газом", - наголосив він

Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Та це завершена справа (fait accompli)".

Земан пояснив, що в разі незгоди України на компенсацію розпочнеться "європейська війна". Він, зокрема, процитував колишнього німецького президента Йоахіма Гаука: "Якщо ми хочемо забрати Крим та повернути Україні, це означатиме європейську війну". На цій підставі Земан зробив висновок, що "війна" неуникна також у разі збереження зусиль України для повернення Криму.

"Ми маємо уникнути європейської війни, і ви маєте це зрозуміти", - звернувся він до депутатів.

Примітно, що представники ПАРЄ, які ставили запитання після того не висловили обурення через слова Земана щодо "продажу Криму".

Теми: Крим
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