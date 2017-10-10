Лише 2% науковців в Україні вистачає зарплати, чверть хоче виїхати

Лише 2% українських вчених вважають, що їх рівень наукової діяльності фінансується в достатній мірі.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групою "Рейтинг", оприлюднених на прес-конференції, передає "Інтерфакс-Україна".

У той же час, згідно з даними опитування, 55% вважають, що вона фінансується частково, 35% - що їх діяльність взагалі не фінансується.

Майже кожен четвертий (28% опитаних) розглядають можливість покинути роботу вченого на користь іншої діяльності.

Основною причиною опитані називають незадовільний рівень оплати праці (87% респондентів).

41% вказують розчарування в розвитку української науки, 57% вважають недостатнім рівень фінансування їх наукових розробок, 19% віддали перевагу б реалізуватися в іншій сфері.

26% респондентів розглядають можливість переїзду за кордон для здійснення наукової діяльності. Серед тих, хто замислюється про таку "наукової еміграції" більше вчених зі Львова, найменше - з Одеси.

Дослідження було проведене соціологічною групою "Рейтинг" з 4 по 30 вересня 2017 року на замовлення громадської спілки "Форум українського партнерства", серед співробітників наукових установ Дніпра, Києва, Львова, Одеси і Харкова. У дослідженні брали участь 1 тис респондентів з 35 наукових установ.